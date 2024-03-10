Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot

10 березня 2024, 10:50

Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot

Наслідки удару по колоні, в який були пускові установки ЗРК. Кадр із відео Наслідки удару по колоні, в який були пускові установки ЗРК. Кадр із відео

У суботу, 9 березня, Міноборони РФ, а потім і російські моторні телеграм-канали опублікували відео поразки колони з пускових та машин супроводу зенітного ракетного комплексу за допомогою удару ракетою «Іскандер» у районі Покровську Донецької області.

Спочатку Міноборони РФ стверджувало, що знищено пускові установки радянського ЗРК С-300, який знаходиться на озброєнні ЗСУ. Однак пізніше російські, українські та західні джерела почали писати про те, що знищено дві чи три пускові установки M901 американського ЗРК Patriot, який було передано Україні Німеччиною.

Російський Z-канал «Військова хроніка» пише, що місце ураження колони — траса за 13 км на захід від Покровська, між селищем Вдале та селом Сергіївка. Місце удару знаходиться приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.

Пов'язаний з Міноборони РФ телеграм-канал «Рибар» написав, що на знищення машин зі складу комплексу Patriot вказують «характерні деталі». «Зокрема, серед купи уламків можна ідентифікувати кабіни вантажівок MAN KAT1 8×8, які виступають базою для пускових установок Patriot з німецьких поставок», — підкреслює він.

Прокоментував ситуацію і український спеціаліст, консультант у галузі військових радіотехнологій, техноблогер Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

«Всі російські пабліки пишуть про знищення Patriot. Українці не офіційно підтверджують, офіційно, напевно, ніхто нічого не скаже», — пише він у своєму телеграм-каналі.

Також Сергій Флеш описав можливу хронологію подій:

«1. Нам радикально псують життя КАБи (кориговані авіабомби — ред.). З ними ми не можемо боротися, але можемо боротися з носіями. 2. Поки у нас немає F16, боротися з носіями нема чим. Весь маневр скидання КАБ побудований з оминанням C300 та „Бук“. 3. Але робити щось треба і ми беремо рідкісний Patriot і подорожую з ним країною успішно збиваємо СУ. 4. У РФ назріває проблема, бо з такою динамікою СУ швидко закінчаться, та й пілоти починають бузити. 5. Оскільки бродячих „Петріотів“ мало, то вирішити проблему просто. Потрібно їх знайти та знищити. 6. І тут у справу включається ГРУ та ймовірно зрадники. Тому що „випадково“ помітити „Петріот“ ЗА 50 КМ ВІД ФРОНТУ з БПЛА неможливо. Та й загалом такі переміщення відбуваються з урахуванням усіх можливих заходів безпеки».

Про знищення як мінімум двох пускових установок ЗРК Patriot як факт на сайті американського Forbes написав військовий оглядач видання Девід Акс.

Також про знищення установок Patriot пишуть деякі західні OSINT-аналітики, які вивчають війну Росії проти України за відкритими даними. Зокрема, про це в соцмережі X написав проект Status-6.

Українські офіційні особи подію поки що не коментували.

Крім цього випадку, загалом можна зауважити, що останніми тижнями Росія кілька разів змогла вразити ППО України відносно недалеко від лінії фронту. Аналітики Conflict Intelligence Team нарахували чотири такі удари у період з 24 лютого по 5 березня. При цьому були вражені не лише елементи комплексів С-300, а й пускова установка NASAMS.

Очевидно, це пов'язано з «полюванням» українських комплексів ППО на російські літаки СУ, які останніми місяцями активно здійснюють пуски КАБів по позиціям українських військових.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Покровськ
Інше
Війна ППО Patriot

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
09:05
До Сімферополя завезли додаткову військову техніку РФ для перекидання на фронт
07:45
Вночі росіяни обстріляли Чугуєв, постраждали 7 людей
23:06
Головне за день: Німеччина хоче переговорів України та РФ. ЗСУ витіснили окупантів із Тоненького
22:43
Обстріл окупованої Оленівки: пошкоджено будинки, поранено жінку
17:42
В окупованій Горлівці безпілотник врізався в авто
11:50
Канцлер Німеччини хоче мирних переговорів України та Росії — Politico
11:10
ЗСУ витіснили окупантів із села Тоненьке на захід від Авдіївки — Bild
10:31
Окупанти обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області минулої доби, одна людина загинула
09:50
Харківський завод з орбіти нардепа від «Слуги народу» постачав продукцію до окупованого Криму — «Схеми»
23:28
Головне за день: Підрив автобуса на міні. У Бердянську ліквідували організаторку виборів
усі новини
13:09
РФ сьогодні атакувала Мирноград, Часов Яр та Добропілля: загинули троє людей
12:50
За тиждень Сили оборони знищили понад 7 тисяч окупантів
11:30
Армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду: є руйнування, багато поранених, серед них — підліток
11:17
У Курській області РФ через атаку дронів загинула жінка, ще одна людина постраждала
10:50
Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot
10:35
Росіяни за добу атакували три райони Донеччини: в ОВА показали наслідки атак
10:21
У Курську РФ безпілотник упав у районі нафтобази
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
08:59
Над Україною сили ППО збили 35 дронів-камікадзе
08:47
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще десятьох поранено
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
22:31
Звільненню Кремінної завадив витік інформації у ЗМІ — командир 80-ї ОДШБр
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
20:44
Папа Римський запропонував Україні «підняти білий прапор та вести переговори»
19:04
Рідні українських військовополонених вийшли на мирну акцію у Львові
15:05
ЗМІ: Залужний та Шаптала непридатні для служби за станом здоров'я
13:58
Будинок мешканця Костянтинівки двічі за ніч зазнав обстрілу, чоловіка поранено
12:50
Обстріл Часів Яру: загинув чоловік, ще одну людину поранено в Очеретиному
10:36
За добу на Донеччині через російські обстріли зруйновано або пошкоджено понад 70 будинків
09:30
Росія вночі запустила проти України 15 «шахедів», з них 12 — збиті
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по колоні, в який були пускові установки ЗРК. Кадр із відео Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot
10 березня, 10:50
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ► Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
08 березня, 20:55
Російський солдат прикривається полоненим українцем як живим щитом. Скріншот відео Російський десантник використав полоненого українця як живий щит — Bild
08 березня, 10:50
Піротехніки ДСНС вилучають нерозірвашуюся авіабомбу з горища приватного будинку у Костянтинівці. Фото: ДСНС у Донецькій області У Костянтинівці напівтонна бомба впала на горище житлового будинку
07 березня, 15:41
У російській Казані горить вище командне танкове училище. Скріншот відео У Росії повідомляють про пожежу у вищому танковому командному училищі
07 березня, 12:39
Невдалий штурм в Новомихайлівці. Фото: кадр із відео Біля Новомихайлівки ЗСУ знищили за день 12 одиниць бронетехніки окупантів
07 березня, 11:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама