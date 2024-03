Росія знищила пускові установки ППО у Донецькій області. Можливо, ЗРК Patriot

У суботу, 9 березня, Міноборони РФ, а потім і російські моторні телеграм-канали опублікували відео поразки колони з пускових та машин супроводу зенітного ракетного комплексу за допомогою удару ракетою «Іскандер» у районі Покровську Донецької області.



Спочатку Міноборони РФ стверджувало, що знищено пускові установки радянського ЗРК С-300, який знаходиться на озброєнні ЗСУ. Однак пізніше російські, українські та західні джерела почали писати про те, що знищено дві чи три пускові установки M901 американського ЗРК Patriot, який було передано Україні Німеччиною.

Російський Z-канал «Військова хроніка» пише, що місце ураження колони — траса за 13 км на захід від Покровська, між селищем Вдале та селом Сергіївка. Місце удару знаходиться приблизно за 50 кілометрів від лінії фронту.



Пов'язаний з Міноборони РФ телеграм-канал «Рибар» написав, що на знищення машин зі складу комплексу Patriot вказують «характерні деталі». «Зокрема, серед купи уламків можна ідентифікувати кабіни вантажівок MAN KAT1 8×8, які виступають базою для пускових установок Patriot з німецьких поставок», — підкреслює він.



Прокоментував ситуацію і український спеціаліст, консультант у галузі військових радіотехнологій, техноблогер Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).



«Всі російські пабліки пишуть про знищення Patriot. Українці не офіційно підтверджують, офіційно, напевно, ніхто нічого не скаже», — пише він у своєму телеграм-каналі.



Також Сергій Флеш описав можливу хронологію подій:



«1. Нам радикально псують життя КАБи (кориговані авіабомби — ред.). З ними ми не можемо боротися, але можемо боротися з носіями. 2. Поки у нас немає F16, боротися з носіями нема чим. Весь маневр скидання КАБ побудований з оминанням C300 та „Бук“. 3. Але робити щось треба і ми беремо рідкісний Patriot і подорожую з ним країною успішно збиваємо СУ. 4. У РФ назріває проблема, бо з такою динамікою СУ швидко закінчаться, та й пілоти починають бузити. 5. Оскільки бродячих „Петріотів“ мало, то вирішити проблему просто. Потрібно їх знайти та знищити. 6. І тут у справу включається ГРУ та ймовірно зрадники. Тому що „випадково“ помітити „Петріот“ ЗА 50 КМ ВІД ФРОНТУ з БПЛА неможливо. Та й загалом такі переміщення відбуваються з урахуванням усіх можливих заходів безпеки».



Про знищення як мінімум двох пускових установок ЗРК Patriot як факт на сайті американського Forbes написав військовий оглядач видання Девід Акс.



Також про знищення установок Patriot пишуть деякі західні OSINT-аналітики, які вивчають війну Росії проти України за відкритими даними. Зокрема, про це в соцмережі X написав проект Status-6.

Two M901 launcher vehicles of the MIM-104 Patriot air defense system of the Armed Forces of Ukraine were destroyed as a result of Russian strike with Iskander ballistic missile near Pokrovsk in Donetsk Oblast of Ukraine.



