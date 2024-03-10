РФ сегодня атаковала Мирноград, Часов Яр и Доброполье: погибли трое людей

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В результате сегодняшних обстрелов Донетчины со стороны российской армии погибли три человека. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По информации главы региона, ночью россияне атаковали Доброполье с помощью ударных дронов-камикадзе. Спасатели утром достали из-под завалов дома тела двух человек.



Утром захватчики обстреляли из артиллерии Часов Яр — известно о гибели 66-летнего мужчины.



Кроме того, количество пострадавших в результате ракетной атаки по Мирнограду возросло до 12. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.



Ранее мы писали, что оккупационная армия 10 марта ударила по Мирнограду Донецкой области.