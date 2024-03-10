РФ сьогодні атакувала Мирноград, Часов Яр та Добропілля: загинули троє людей

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини з боку російської армії загинули троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За інформацією голови регіону, вночі росіяни атакували Добропілля за допомогою ударних дронів-камікадзе. Рятувальники вранці дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.



Вранці загарбники обстріляли з артилерії Часів Яр — відомо про загибель 66-річного чоловіка.



Крім того, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Мирнограду зросла до 12. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.



Раніше ми писали, що окупаційна армія 10 березня вдарила у Мирноград Донецької області.