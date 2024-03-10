Армия РФ ударила ракетами по Мирнограду: есть разрушения, много раненых, среди них — подросток

Россияне ударили по Мирнограду. Фото: прокуратура

Оккупационная армия сегодня ночью, 10 марта, ударила по Мирнограду Донецкой области. Пострадали одиннадцать человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Как отмечается, россияне атаковали тремя ракетами С-300. Получили ранения 11 человек, среди них: парень 16 лет, а также 5 женщин и 5 мужчин в возрасте от 34 до 95 лет.





У пострадавших диагностированы резаные раны, минно-взрывные травмы, множественные ссадины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.





В результате взрывов повреждены по меньшей мере 17 многоэтажных домов и 27 автомобилей.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что оккупанты за 9 марта обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также известно о 10 пострадавших.