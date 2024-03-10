На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»

На временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта. Об этом передает сепаратистское издание.



«Наша избирательная система подошла ко второй важной фазе электорального процесса. Сегодня, 10 марта 2024 года, началось досрочное голосование по всей территории Донецкой Народной Республики», — заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.



Сообщается, что на отдельных участках у линии фронта досрочное голосование началось еще 25 февраля. Основной этап «волеизъявления» пройдет с 15 по 17 марта. Стационарные участки откроются 17 марта.



В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото, на котором можно увидеть, что вместе с членами «избирательных комиссий» ходят военные с оружием.



Напомним, «Новости Донбасса» рассказывали, как будут проходить «выборы» президента РФ на оккупированных территориях