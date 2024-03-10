Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»

10 марта 2024, 14:48

На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»

На временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта. Об этом передает сепаратистское издание.

«Наша избирательная система подошла ко второй важной фазе электорального процесса. Сегодня, 10 марта 2024 года, началось досрочное голосование по всей территории Донецкой Народной Республики», — заявил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий. 

Сообщается, что на отдельных участках у линии фронта досрочное голосование началось еще 25 февраля. Основной этап «волеизъявления» пройдет с 15 по 17 марта. Стационарные участки откроются 17 марта.

В свою очередь советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фото, на котором можно увидеть, что вместе с членами «избирательных комиссий» ходят военные с оружием.

Напомним, «Новости Донбасса» рассказывали, как будут проходить «выборы» президента РФ на оккупированных территориях

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
Выборы
Места
Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:48
На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»
09:57
Армия РФ замедлила продвижение на Авдеевском направлении: причины
23:05
Главное за день: Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг». Битва за Тоненькое
21:39
В Донецке в результате обстрела пострадали две девочки и мужчина
23:32
Главное за день: Взрыв в Мелитополе. Оккупанта, который расстрелял пленного бойца ВСУ, будут судить
22:14
Обстрел Донецка: без жертв, повреждены несколько частных домов
20:55
Годовщина митингов в Донецке за единую Украину, протесты в Мариуполе — новости оккупации ►
16:58
На оккупированных территориях Россия принудительно «паспортизировала» более 4 млн украинцев
13:25
Оккупанты жалуются, что командиры армии РФ расстреливают подчиненных
12:55
На складе с боеприпасами армии РФ в оккупированном Мелитополе произошел взрыв
11:40
Ранены люди, разрушены десятки домов: последствия российских обстрелов Донецкой области за сутки
08:55
В Симферополь завезли дополнительную военную технику РФ для переброски на фронт
07:45
Ночью россияне обстреляли Чугуев, пострадали 7 человек
23:06
Главное за день: Германия хочет переговоров Украины и РФ. ВСУ вытеснили оккупантов из Тоненького
22:43
Обстрел оккупированной Еленовки: повреждены дома, ранена женщина
17:42
В оккупированной Горловке беспилотник врезался в авто
11:50
Канцлер Германии хочет мирных переговоров Украины и России — Politico
11:10
ВСУ вытеснили оккупантов из села Тоненькое к западу от Авдеевки — Bild
10:31
Оккупанты обстреляли населенные пункты в четырех районах Донецкой области за прошедшие сутки, один человек погиб
09:50
Харьковский завод с орбиты нардепа от «Слуги народа»поставлял продукцию в оккупированный Крым — «Схемы»
все новости
16:56
Нацгвардейцы остановили две колонны российской техники
14:48
На оккупированной Донетчине началось «досрочное голосование»
13:09
РФ сегодня атаковала Мирноград, Часов Яр и Доброполье: погибли трое людей
12:50
За неделю Силы обороны уничтожили более 7 тысяч оккупантов
11:30
Армия РФ ударила ракетами по Мирнограду: есть разрушения, много раненых, среди них — подросток
11:17
В Курской области РФ из-за атаки дронов погибла женщина, еще один человек пострадал
10:50
Россия уничтожила пусковые установки ПВО в Донецкой области. Возможно, ЗРК Patriot
10:35
Россияне за сутки атаковали три района Донетчины: в ОВА показали последствия атак
10:21
В Курске РФ беспилотник упал в районе нефтебазы
09:57
Армия РФ замедлила продвижение на Авдеевском направлении: причины
08:59
Над Украиной силы ПВО сбили 35 дронов-камикадзе
08:47
Россияне за сутки убили одного жителя Донецкой области, еще десять ранены
23:05
Главное за день: Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг». Битва за Тоненькое
22:31
Освобождению Кременной помешала утечка информации в СМИ — командир 80-й ОДШБр
21:39
В Донецке в результате обстрела пострадали две девочки и мужчина
20:44
Папа Римский предложил Украине «поднять белый флаг и вести переговоры»
19:04
Родные украинских военнопленных вышли на мирную акцию во Львове
15:05
СМИ: Залужный и Шаптала непригодны для службы по состоянию здоровья
13:58
Дом жителя Константиновки дважды за ночь попал под обстрел, мужчина ранен
12:50
Обстрел Часов Яра: погиб мужчина, еще один человек ранен в Очеретино
все новости
ВИДЕО
Нацгвардейцы остановили две колонны российской техники Нацгвардейцы остановили две колонны российской техники
10 марта, 16:56
Последствия удара по колонне, в которой были пусковые установки ЗРК. Кадр из видео Россия уничтожила пусковые установки ПВО в Донецкой области. Возможно, ЗРК Patriot
10 марта, 10:50
Годовщина митингов в Донецке за единую Украину, протесты в Мариуполе — новости оккупации ► Годовщина митингов в Донецке за единую Украину, протесты в Мариуполе — новости оккупации ►
08 марта, 20:55
«Шахед» застрял в ветряной мельнице на Николаевщине
08 марта, 11:58
Российский солдат прикрывается пленным украинцем как живым щитом. Скриншот видео Российский десантник использовал пленного украинца как живой щит — Bild
08 марта, 10:50
Пиротехники ГСЧС достают неразорвавшуюся бомбу с чердака жилого дома в Константиновке. Фото: ГСЧС в Донецкой области В Константиновке полутонная бомба упала на чердак жилого дома
07 марта, 15:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама