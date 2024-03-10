На окупованій Донеччині розпочалося «дострокове голосування»

На тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке триватиме до 14 березня. Про це повідомляє сепаратистське видання.



«Наша виборча система підійшла до другої важливої фази електорального процесу. Сьогодні, 10 березня 2024 року, розпочалося дострокове голосування на всій території Донецької Народної Республіки», — заявив голова регіонального виборчкому Володимир Висоцький.



Повідомляється, що на окремих дільницях біля лінії фронту дострокове голосування розпочалося ще 25 лютого. Основний етап «волевиявлення» пройде з 15 по 17 березня. Стаціонарні ділянки відкриються 17 березня.



Своєю чергою радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував фото, на якому можна побачити, що разом з членами «виборчих комісій» ходять військові зі зброєю.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» розповідали, як проходитимуть «вибори» президента РФ на окупованих територіях.