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Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар»

11 марта 2024, 07:35

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар»

Документальная лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар». Фото: Суспільне Документальная лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар». Фото: Суспільне

Лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар» Американской академии киноискусств как лучший документальный фильм. Это первый украинский фильм, получивший «Оскар». Об этом сообщило агентство Associated Press.

На сцену вместе с режиссером Мстиславом Черновым поднялись фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые вместе с режиссером работали в окруженном Мариуполе в 2022 году.

«Мне бы хотелось, чтобы я этот фильм никогда не снимал. Я хотел бы поменять этот «Оскар» на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города», — сказал Мстислав Чернов, получив награду.

Команда Associated Press и PBS «Frontline», создавшая этот документальный фильм, удостоилась бурных аплодисментов зрителей. Это первый «Оскар» как для Украины, так и для агентства Associated Press.

Лента «20 дней в Мариуполе» рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, которые освещали начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию.

Лента стала самым кассовым документальным фильмом в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч гривен только за первый уикенд проката.

Ранее ообщалось, что документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию BAFTA Британской киноакадемии.

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