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Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар»

11 березня 2024, 07:35

Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар»

Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію «Оскар». Фото: Суспільне Документальна стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію «Оскар». Фото: Суспільне

Стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію «Оскар» Американської академії кіномистецтв як найкращий документальний фільм. Це перший український фільм, який одержав «Оскар». Про це повідомило агентство Associated Press.

На сцену разом із режисером Мстиславом Черновим піднялися фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсер Василиса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році.

«Мені хотілося б, щоб я цей фільм ніколи не знімав. Я хотів би поміняти цей «Оскар» на те, щоб Росія ніколи не вторгалася в Україну і більше ніколи не нападала на наші міста», — сказав Мстислав Чернов, отримавши нагороду.

Команда Associated Press і PBS Frontline, яка створила цей документальний фільм, удостоїлася бурхливих оплесків глядачів. Це перший «Оскар» як для України, так і для агентства Associated Press.

Стрічка «20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році. Над фільмом працювали режисер та фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсер та журналістка Василиса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє здобули Пулітцерівську премію.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень лише за перший вікенд прокату.

Раніше повідомлялося, що документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA Британської кіноакадемії .

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