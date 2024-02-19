Фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию

Украинская документальная лента «20 дней в Мариуполе» победила в британской премии BAFTA в номинации лучшего документального фильма. Об этом стало известно с официального сайта награждения.

Документальная лента видеографа, военного корреспондента и писателя Мстислава Чернова получила престижную премию BAFTA Film Awards в номинации лучшего документального фильма. «20 дней в Мариуполе» рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

На британской премии BAFTA документальный фильм номинировали в двух категориях: «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Во второй категории победу одержала лента «Зона интереса» Джонатана Глейзера.

Документальный фильм пока доступен для просмотра только на онлайн-платформе Votvot и для американских пользователей YouTube.

Ранее сообщалось, что ленту «20 дней в Мариуполе» номинировали на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».