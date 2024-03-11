Над территорией РФ ночью сбили шесть беспилотников

В ночь на 11 марта над территорией Российской Федерации в очередной раз сбили шесть беспилотников. На этот раз в Брянской и Орловской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.



В оборонном ведомстве отметили, что в течение прошедшей ночи «пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа».



Сообщается, что силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона над Брянской областью и еще два – над Орловской.



Ранее мы писали, что 10 марта Курская область РФ попала под атаку дронов. В результате удара одна женщина погибла, также есть пострадавший.