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В Курской области РФ из-за атаки дронов погибла женщина, еще один человек пострадал

10 марта 2024, 11:17

В Курской области РФ из-за атаки дронов погибла женщина, еще один человек пострадал

Сегодня утром, 10 марта, Курская область РФ попала под атаку дронов. В результате удара одна женщина погибла, также есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

По его словам, было обстреляно село Кульбаки Глушковского района. Повреждено два жилых дома.

«В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги», — написал он.

В населенном пункте частично отсутствует свет.

Кроме того, было атаковано село Гордеевка Кореневского района, никто не пострадал. В одном из домов повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль.



Ранее мы писали, что в российском Курске 10 марта гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упал на территорию местной нефтебазы. 

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