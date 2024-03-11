Над територією РФ вночі збили шість безпілотників

У ніч на 11 березня над територією Російської Федерації вкотре збили шість безпілотників. Цього разу у Брянській та Орловській областях. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



В оборонному відомстві зазначили, що протягом минулої ночі «припинено спроби київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу».



Повідомляється, що сили протиповітряної оборони збили чотири дрони над Брянською областю та ще два – над Орловською.



Раніше ми писали, що 10 березня Курська область РФ потрапила під атаку дронів. Внаслідок удару одна жінка загинула, також є постраждалий.