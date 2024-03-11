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Ночная атака «шахедов» в Одесской области длилась полтора часа, повреждены объекты инфраструктуры

11 марта 2024, 08:50

Ночная атака «шахедов» в Одесской области длилась полтора часа, повреждены объекты инфраструктуры

В Одесской области прошла очередная массированная ночная атака россиян с помощью «шахедов», боевая работа длилась полтора часа. Об этом написал глава Одесской  ОВА Олег Кипер.

«Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "шахедов", заходивших с Черного моря и сложными маневрами, между жилыми домами и промышленными кварталами, усложняли работу ПВО. 10 беспилотных аппаратов типа Shahed-131/136 удалось сбить нашим силам ПВО», — заявил Кипер.

Он также добавил, что в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.

На месте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Однако ударной волной выбито стекла частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

По словам главы областной военной администрации, погибших и пострадавших нет. Напомним, в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов этой ночью был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания.

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