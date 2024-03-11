Нічна атака «шахедів» на Одещині тривала півтори години, пошкоджено об'єкти інфраструктури

На Одещині пройшла чергова масована нічна атака росіян за допомогою «шахедів», бойова робота тривала півтори години. Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



«Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", що заходили з Чорного моря та складними маневрами, між житловими будинками та промисловими кварталами, ускладнювали роботу ППО. 10 безпілотних апаратів типу Shahed-131/136 вдалося збити нашим силам ППО», - заявив Кіпер.



Він також додав, що в Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі.



На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Однак ударною хвилею вибито скло приватних будинків навколо, уламками завдано руйнування господарським спорудам.



Зі слів голови обласної військової адміністрації, загиблих та постраждалих немає. Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів цієї ночі був приліт на території Слобідського району міста та було пошкоджено житлові будівлі.