В Одессе под завалами нашли тела брата и сестры. Их родители-военные тоже погибли

Одесса. Фото: ОВА

В Одессе под завалами дома, разрушенного в результате атаки российского дрона 2 марта, нашли тела 10-летнего мальчика Сергея и его 8-летней сестры Златы. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.



Он уточнил, что их тела сейчас деблокируют спасатели.



Тела их родителей, Олега и Татьяны Кравец, а также семимесячной сестры Лизы обнаружили под завалами ранее.



Олег Кравец являлся бывшим заместителем командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщала пресс-служба бригады. Кравец отвечал за морально-психологическое обеспечение. Его супруга Татьяна также служила в этой бригаде.







На данный момент известно о 12 погибших в результате удара по дому в Одессе. Под завалами еще могут находиться люди. Поисковые работы продолжаются.