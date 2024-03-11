Оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 15 целей

Сегодня ночью, 11 марта, российская армия в очередной раз ударила по Украине дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 российских целей. Об этом сообщили в утренней сводке в Генеральном штабе.



«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в Одесской области прошла очередная массированная ночная атака россиян с помощью «шахедов», боевая работа длилась полтора часа.



Также в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов 11 марта был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания. Появилось видео с места происшествия, где работают экстренные службы по ликвидации последствий.