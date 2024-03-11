Окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 15 цілей

Сьогодні вночі, 11 березня, російська армія вкотре вдарила по Україні дронами-камікадзе. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 російських цілей. Про це повідомили у ранковому зведенні у Генеральному штабі.



«Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 25 БПЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 ударних БПЛА було знищено», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що на Одещині пройшла чергова масована нічна атака росіян за допомогою «шахедів», бойова робота тривала півтори години.



Також у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів 11 березня був приліт на території Слобідського району міста та було пошкоджено житлові будівлі. З'явилося відео з місця події, де працюють екстрені служби ліквідації наслідків.