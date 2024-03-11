На оккупированной Луганщине стартовало «досрочное голосование»

Сегодня, 11 марта, на временно захваченных территориях Луганской области началось «досрочное голосование» на «выборах» президента РФ. Об этом передает «Луганскийинформационный центр».



По словам так называемой председательницы избиркома Елены Кравченко, такое голосование будет организовано «для избирателей, которые проживают в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено».



«Досрочное голосование будет проходить с 11 по 14 марта в отдельных территориях ЛНР с использованием дополнительных форм голосования. Избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено», — заявила она.



Кроме того, участие в выборах уже принимают военнослужащие, находящиеся на территории оккупированного региона.



В свою очередь глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, как в регионе готовятся к предстоящим «выборам».



«Идет подготовка к формализации результатов, как сообщили исполнители этого действия, 84% людей после обхода готовы проголосовать и пройти на выборы. Однако потом сообщили, что с понедельника начинается голосование для людей в тех населенных пунктах, где не может на постоянной основе находиться избирательный участок. Выедут и пройдут по домам», — отметил он.



Также, по его словам, люди должны фотографироваться возле участков вместе с семьями. А наблюдателями за «выборами» россияне поставили студентов местных учебных заведений.



Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта.



