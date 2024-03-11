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На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»

11 березня 2024, 13:26

На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»

Сьогодні, 11 березня, на тимчасово захоплених територіях Луганської області розпочалося дострокове голосування на виборах президента РФ. Про це повідомляє Луганський інформаційний центр.

За словами так званої голови республіканського виборчкому Олена Кравченко, таке голосування буде організовано «для виборців, які проживають у значно віддалених від приміщення для голосування місцях, транспортне сполучення з якими відсутнє чи утруднене».

«Дострокове голосування проходитиме з 11 по 14 березня на окремих територіях ЛНР з використанням додаткових форм голосування. Виборці зможуть проголосувати на прибудинкових територіях та інших місцях, де неможливо обладнати виборчу дільницю, а також на територіях транспортне сполучення з якими утруднено», — заявила вона.

Крім того, участь у виборах вже беруть військовослужбовці, які перебувають на території окупованого регіону.

Своєю чергою голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, як у регіоні готуються до майбутніх «виборів».

«Йде підготовка до формалізації результатів, як повідомили виконавці цієї дії, 84% людей після обходу готові проголосувати та пройти на вибори. Однак потім повідомили, що з понеділка розпочинається голосування для людей у тих населених пунктах, де не може на постійній основі перебувати виборча дільниця. Виїдуть і пройдуть будинками», — зазначив він.

Також, за його словами, люди мають фотографуватись біля ділянок разом із сім'ями. А спостерігачами «виборів» росіяни поставили студентів до місцевих навчальних закладів.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке триватиме до 14 березня.

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