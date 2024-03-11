Оккупанты открыли в Мариуполе мемориальную доску убийце мирных жителей

В захваченном Мариуполе открыли мемориальный доску российскому генералу, уничтожавшему город. Фото: Мариупольский городской совет

На фасаде школы №4 в Мариуполе оккупанты открыли мемориальную доску российскому генерал-майору Владимиру Фролову, который принимал непосредственное участие в уничтожении города. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается что именем российского генерала назвали также избирательные участок №657.

«Захватчики открыли доску в «торжественной обстановке» на советский лад — с цветами и «юнармейцами», — говорится в сообщении.

Мариупольская городской совет напомнил, что Владимир Фролов принимал участие в захвате и блокаде Мариуполя весной 2022 года. Генерала убил украинский снайпер на ММК им. Ильича.

Ранее сообщалось, что лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар» Американской академии киноискусств как лучший документальный фильм. Это первый украинский фильм, получивший «Оскар».