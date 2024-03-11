Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів

У захопленому Маріуполі відкрили меморіальну дошку російському генералу, який знищував місто. Фото: Маріупольська міська рада

На фасаді школи №4 у Маріуполі окупанти відкрили меморіальну дошку російському генерал-майору Володимиру Фролову, який брав безпосередню участь у знищенні міста. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що ім'ям російського генерала назвали також виборчу дільницю №657.

«Загарбники відкрили дошку в «урочистій обстановці» на радянський лад — із квітами та «юнармійцями», — йдеться у повідомленні.

Маріупольська міська рада нагадала, що Володимир Фролов брав участь у захопленні та блокаді Маріуполя навесні 2022 року. Генерала вбив український снайпер на ММК ім. Ілліча.

Раніше повідомлялося, що стрічка «20 днів у Маріуполі» отримала премію «Оскар» Американської академії кіномистецтв як найкращий документальний фільм. Це перший український фільм, який одержав «Оскар».