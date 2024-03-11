Более 2000 семей в этом году смогут получить компенсацию на жилье: детали

Ирина Борзова народная депутатка ВРУ. Фото: кадр из видео

В 2024 году более 2000 ветеранов войны и семей погибших смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья. Об этом рассказала в эфире телемарафона «единых новостей» народная депутатка и председатель подкомитета молодежной политики Комитет ВРУ по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.







«Из государственного бюджета выделено 5 млрд. 750 млн. грн. Ожидается, что в 2024 году более 2000 семей смогут получить денежную компенсацию на приобретение жилья. До 15 апреля регионы должны сформировать и подать запрос в Министерство по делам ветеранов», — объяснила Борзова.



Отмечается, что денежную компенсацию на приобретение жилья смогут получить:

лица с инвалидностью 1 и 2-й группы из числа участников АТО/ООС и семьи погибших. На эту категорию предусмотрено 3 млрд грн;

ВПО из числа участников боевых действий и лица с инвалидностью 3-й группы – предусмотрено 2,3 млрд грн;

лица с инвалидностью 1 и 2-й группы из числа участников боевых действий – предусмотрено 400 млн грн.

До 15 апреля регионы должны сформировать запрос и передать в Министерство по делам ветеранов. Согласно ему, в июне начнется распределение средств по регионам.



Чтобы иметь возможность получить право на государственную компенсацию для приобретения собственного жилья в первую очередь необходимо встать на квартирный учет по месту жительства.



Решение о взятии на квартирный учет принимает исполнительный комитет местного совета. Необходимый перечень документов есть на сайте министерства ветеранов или на платформе «є ветеран».



С заявлением о взятии на квартирный учет нужно обратиться в центр предоставления административных услуг по месту жительства. Предварительно на семью предусмотрена сумма в размере 2 875 000 грн.



В течение 30 дней исполком местного совета должен принять решение и дать письменный ответ, где указывается дата взятия на квартирный учет и номер в очереди.



Если отказывают – должно быть письменное обоснование. Получить жилье или денежную компенсацию должны в течение двух лет с момента взятия на квартирный учет.



По словам народной избранницы, на сегодняшний день общая очередь – 35 тысяч ветеранов войны. С 1 марта некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут продлить выплаты еще на шесть месяцев.



Кому выплаты продолжат автоматически, а кому нужно обращаться с новым заявлением — читайте в материале «Новостей Донбасса».