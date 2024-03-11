Понад 2000 родин цього року зможуть отримати компенсацію на житло: деталі

Ірина Борзова, народна депутатка ВРУ. Фото: кадр із відео

У 2024 році понад 2000 ветеранів війни та сімей загиблих зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла. Про це розповіла в ефірі телемарафону «єдиних новин» народна депутатка та голова підкомітету молодіжної політики Комітет ВРУ з питань молоді та спорту Ірина Борзова.







«Із державного бюджету виділено 5 млрд 750 млн грн. Очікується, що у 2024 році понад 2000 родин зможуть отримати грошову компенсацію на придбання житла. До 15 квітня регіони мають сформувати та подати запит до Міністерства у справах ветеранів», — пояснила Борзова.



Зазначається, що грошову компенсацію на придбання житла зможуть отримати:

особи з інвалідністю 1 та 2 групи з-поміж учасників АТО/ООС та сім'ї загиблих. На цю категорію передбачено 3 млрд грн;

ВПО з-поміж учасників бойових дій та особи з інвалідністю 3 групи – передбачено 2,3 млрд грн;

особи з інвалідністю 1 та 2 групи з-поміж учасників бойових дій – передбачено 400 млн грн.

До 15 квітня регіони мають сформувати запит та передати до Міністерства у справах ветеранів. Згідно з ним, у червні розпочнеться розподіл коштів по регіонах.



Щоб мати можливість отримати право на державну компенсацію для придбання власного житла, насамперед необхідно стати на квартирний облік за місцем проживання.



Рішення про взяття на квартирний облік приймає виконавчий комітет місцевої ради. Необхідний перелік документів є на сайті міністерства ветеранів або на платформі «є ветеран».



Із заявою про взяття на квартирний облік слід звернутися до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання. Попередньо на одну сім'ю передбачено суму у розмірі 2 875 000 грн.



Протягом 30 днів виконком місцевої ради повинен прийняти рішення і надати письмову відповідь, де вказується дата взяття на квартирний облік і номер в черзі.



Якщо відмовляють – має бути письмове обґрунтування. Отримати житло або грошову компенсацію повинні протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.



За словами народної обраниці, на сьогодні загальна черга – 35 тисяч ветеранів війни. З 1 березня деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть продовжити виплати ще на шість місяців.



Кому виплати продовжать автоматично, а кому потрібно звертатися з новою заявою — читайте у матеріалі «Новини Донбасу».