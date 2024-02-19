  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Помощь ВПЛ с 1 марта — кто будет получать

Анастасия Гришкова
19 февраля 2024, 07:45

Помощь ВПЛ с 1 марта — кто будет получать

Выплаты переселенцам с 1 марта: что изменится. Фото: DALL·E Выплаты переселенцам с 1 марта: что изменится. Фото: DALL·E

С 1 марта некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут продлить выплаты еще на шесть месяцев. Кому выплаты продолжат автоматически, а кому нужно обращаться с новым заявлением — читайте в материале «Новости Донбасса».

Кому из ВПЛ помощь продолжат автоматически с 1 марта:

  • пенсионерам, если по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Как отмечают юристы «Донбасс SOS» в случае, когда, например, пенсия мужа 12000 гривен, пенсия жены 5000 гривен. Жене продлят автоматически, мужчина не имеет права на продление, если не подпадает под другие критерии.

  • лицам с инвалидностью I или II группы (независимо от размера дохода);
  • ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенку, больному тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы и другими болезнями;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям воспитателям и приемным родителям.

Куда нужно обратиться для продления выплат

С заявлением о продлении выплат вынужденным переселенцам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или орган социальной защиты населения.

С заявлением о продлении выплат можно обращаться уже с 1 февраля.

Пособие назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченные) в размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;
  • для других лиц — 2000 гривен.

Переселенцы. Иллюстрация: Midjourney

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона рассказала, что при получении помощи от государства будет приниматься во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 гривен, то есть четыре прожиточных минимума.

«Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тысяч гривен, это трудно оценить», — сказала Марчак.

По ее словам, с 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам (если размер их пенсии не превышает 9444 гривен), людям с инвалидностью, детям-сиротам. То есть тем, кто не может работать, и им нужна дальнейшая поддержка государства

«Кроме того, выплаты смогут в дальнейшем получать семьи, проживающие в зоне боевых действий или в безопасных регионах, и в которых дети по определенным причинам не могут учиться офлайн. То есть родители в таких семьях должны за ними ухаживать и не могут трудоустроиться. Таким гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении помощи», — объяснила заместитель министра.

Кроме того, на дополнительную поддержку от государства также могут рассчитывать те семьи, члены которых за последние 6 месяцев предпринимали шаги для обретения экономической самостоятельности: встали на учет в службу занятости, трудоустроились или начали собственный бизнес.

«В качестве нашей благодарности мы продолжим им еще 6 месяцев выплачивать помощь. А вот взрослые украинцы трудоспособного возраста, которые не имеют детей и не работают, выплаты не будут получать. Такие люди не имеют ограничений, которые мешали бы им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя», — сказала Марчак.

Читайте також:

«єВідновлення»: Что делать, если жилье не внесено в реестр имущественных прав

Почему отменяют выплаты ВПЛ

1 февраля 2024 года в законную силу вступило Постановление Кабинета Министров Украины № 94 об урегулировании «Некоторых вопросов социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц». Изменениями предусмотрено продление выплат всем ВПЛ до 1 марта, а уже с 1 марта помощь смогут получать только уязвимые категории из числа ВПЛ.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что выплаты переселенцам должны быть оптимизированы.

Министр рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.

«Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — сказала Верещук.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Переселенцы ВПЛ
Прочее
Выплаты

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
11:11
Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел
23:07
Главное за день: Украинские военные вышли из Авдеевки
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке. Город полностью оккупирован
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
21:07
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
17:45
Оккупированные Донецк, Ясиноватая и Горловка под обстрелом: погибла женщина, ранены несколько человек
16:17
В РФ против боевика «Абхаза» возбуждено уголовное дело
14:28
Россия раздает жителям ВОТ анкеты, чтобы выявить «безхозное» имущество: Мелитополь, Бердянск и Мариуполь
14:17
Войска РФ захватили Донецкую фильтровальную станцию и «Чебурашку» под Авдеевкой
09:45
Без отопления в Мариуполе остались жильцы двенадцати многоэтажек
07:41
Войска РФ не смогут быстро продвигаться дальше в случае захвата Авдеевки — ISW
23:19
Главное за день: Ситуация в Авдеевке. РФ отправила в колонию еще семерых военнопленных
23:05
Войска РФ установили флаг на одном из укрепрайонов ВСУ в Авдеевке
22:15
«ДНР»: В оккупации ранены три человека
все новости
08:40
Два жителя Донецкой области получили ранения в результате атаки оккупантов
08:30
Фильм «20 дней в Мариуполе» получил престижную британскую кинопремию
08:20
Силы ПВО сбили четыре ударных БпЛА типа Shahed
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
22:36
Субботний удар по Краматорску Россия нанесла ракетами Х-22
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:27
Россияне пытаются наступать на Ласточкино вблизи Авдеевки
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
13:33
Россияне расстреляли пленных украинских военных на позиции «Зенит» в Авдеевке — DeepState
12:38
РФ на Авдеевском направлении за четыре месяца потеряла более 47 тысяч оккупантов — Тарнавский
11:38
В Краматорске возросло число погибших из-за ракетной атаки
11:11
Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел
10:31
В Славянске из-под завалов достали погибшего
09:59
РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине: детали
09:33
Военнослужащие Украины уничтожили еще один российский Су-34
09:10
РФ ночью ракетами ударила по Селидовской громаде: есть разрушения
08:48
За сутки в Донецкой области в результате атак РФ погибли 2 человека, еще 2 — получили ранения
все новости
ВИДЕО
Расстрел украинских военных. Кадр из видео Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
18 февраля, 15:54
В Славянске из-под завалов разрушенной школы достали тело погибшего. Фото: Вадим Лях В Славянске из-под завалов достали погибшего
18 февраля, 10:31
Ракетный удар по Краматорску. Фото: ОВА В Краматорске ракетный удар разрушил два дома, есть погибшие
17 февраля, 22:45
Разрушенная школа в Славянске. Фото: Донецка ОВА В Славянске и Краматорске прогремели взрывы. Разрушена школа
17 февраля, 20:33
Российские военные на АКХЗ. Кадр из видео Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке. Город полностью оккупирован
17 февраля, 15:56
Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ► Часть Луганщины без света. В «ДНР» готовы к «выборам» — новости оккупации ►
16 февраля, 21:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама