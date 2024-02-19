Помощь ВПЛ с 1 марта — кто будет получать

Выплаты переселенцам с 1 марта: что изменится. Фото: DALL·E

С 1 марта некоторым категориям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут продлить выплаты еще на шесть месяцев. Кому выплаты продолжат автоматически, а кому нужно обращаться с новым заявлением — читайте в материале «Новости Донбасса».

Кому из ВПЛ помощь продолжат автоматически с 1 марта:

пенсионерам, если по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 гривен (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность).

Как отмечают юристы «Донбасс SOS» в случае, когда, например, пенсия мужа 12000 гривен, пенсия жены 5000 гривен. Жене продлят автоматически, мужчина не имеет права на продление, если не подпадает под другие критерии.

лицам с инвалидностью I или II группы (независимо от размера дохода);

ребенку с инвалидностью в возрасте до 18 лет, ребенку, больному тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы и другими болезнями;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям воспитателям и приемным родителям.

Куда нужно обратиться для продления выплат

С заявлением о продлении выплат вынужденным переселенцам следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или орган социальной защиты населения.



С заявлением о продлении выплат можно обращаться уже с 1 февраля.



Пособие назначается на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи (уполномоченные) в размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 гривен;

для других лиц — 2000 гривен.

Переселенцы. Иллюстрация: Midjourney

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона рассказала, что при получении помощи от государства будет приниматься во внимание совокупный доход семьи, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 гривен, то есть четыре прожиточных минимума.



«Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тысяч гривен, это трудно оценить», — сказала Марчак.



По ее словам, с 1 марта выплаты будут автоматически продлены пенсионерам (если размер их пенсии не превышает 9444 гривен), людям с инвалидностью, детям-сиротам. То есть тем, кто не может работать, и им нужна дальнейшая поддержка государства



«Кроме того, выплаты смогут в дальнейшем получать семьи, проживающие в зоне боевых действий или в безопасных регионах, и в которых дети по определенным причинам не могут учиться офлайн. То есть родители в таких семьях должны за ними ухаживать и не могут трудоустроиться. Таким гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении помощи», — объяснила заместитель министра.



Кроме того, на дополнительную поддержку от государства также могут рассчитывать те семьи, члены которых за последние 6 месяцев предпринимали шаги для обретения экономической самостоятельности: встали на учет в службу занятости, трудоустроились или начали собственный бизнес.



«В качестве нашей благодарности мы продолжим им еще 6 месяцев выплачивать помощь. А вот взрослые украинцы трудоспособного возраста, которые не имеют детей и не работают, выплаты не будут получать. Такие люди не имеют ограничений, которые мешали бы им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя», — сказала Марчак.

Почему отменяют выплаты ВПЛ

1 февраля 2024 года в законную силу вступило Постановление Кабинета Министров Украины № 94 об урегулировании «Некоторых вопросов социальной поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий лиц». Изменениями предусмотрено продление выплат всем ВПЛ до 1 марта, а уже с 1 марта помощь смогут получать только уязвимые категории из числа ВПЛ.



Ранее вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что выплаты переселенцам должны быть оптимизированы.



Министр рассказала, что изменения с выплатами связаны с уменьшением доходной части бюджета.



«Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться», — сказала Верещук.