Два оккупанта пострадали в Белгородской области при атаке беспилотников

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область двое российских оккупантов получили ранения. Об этом передает Telegram-канал Astra.



Сообщается, что днем 10 марта в Белгородскую область залетел дрон. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе, который сдетонировал в двух километрах от поселка Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.





Известно, что двое военнослужащих получили осколочные ранения конечностей, у одного из них также открытый перелом ноги.



Кроме того, был поврежден принадлежащий Министерству обороны РФ автомобиль «Урал».



К слову, в Министерстве обороны РФ об этом инциденте не упомянули.



Ранее мы писали, что в ночь на 11 марта над территорией Российской Федерации в очередной раз сбили шесть беспилотников. На этот раз в Брянской и Орловской областях.