Двоє окупантів постраждали в Бєлгородській області при атаці безпілотників

Внаслідок атаки БПЛА на Бєлгородську область двоє російських окупантів отримали поранення. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



Повідомляється, що вдень 10 березня до Бєлгородської області залетів дрон. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе, який здетонував за два кілометри від селища Мокра Орлівка Грайворонського міського округу.





Відомо, що двоє військовослужбовців зазнали осколкових поранень кінцівок, у одного з них також відкритий перелом ноги.



Крім того, був пошкоджений автомобіль «Урал», що належить Міністерству оборони РФ.



До речі, у Міністерстві оборони РФ про цей інцидент не згадали.



Раніше ми писали, що в ніч на 11 березня над територією Російської Федерації вкотре збили шістьох безпілотників. Цього разу у Брянській та Орловській областях.