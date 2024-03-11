«Защита в три полосы протяженностью 2 тысяч км»: Зеленский сообщил о строительстве фортификаций

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главные темы — ситуация на фронте, поступление снарядов и строительство фортификаций. Об этом он сообщил в своем Telegram.



По его словам, премьер-министра Дениса Шмыгаля отчитался о темпах возведения новых оборонных рубежей.



«Защита в три полосы протяженностью 2000 километров — масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение», — отметил президент.



Также Зеленский заслушал доклады главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Речь шла о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Южном направлениях.



Также на повестке дня был затронут вопрос относительно обеспечения фронта всем необходимым. В частности, фактическое и будущее поступление снарядов, ракет, а также собственное производство.



Ранее мы писали, что Зеленский рассказывал, что на всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине — максимум внимания. Харьковщина — это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск — Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг — Херсонская область