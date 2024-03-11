«Захист у три смуги завдовжки 2 тисячі кілометрів»: Зеленський повідомив про будівництво фортифікацій

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головні теми – ситуація на фронті, надходження снарядів та будівництво фортифікацій. Про це він повідомив у своєму Telegram.



За його словами, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля прозвітував про темпи зведення нових оборонних рубежів.



«Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів — масштабне завдання, але зараз темпи добрі. Розраховую на своєчасне завершення», — зазначив президент.



Також Зеленський заслухав доповіді головного комітету Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Йшлося про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Південний напрямки.



Також на порядку денному було порушено питання щодо забезпечення фронту всім необхідним. Зокрема, фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет, а також власне виробництво.



Раніше ми писали, що Зеленський розповідав, що на всіх основних напрямках, де треба посилитись, прискоритися з будівництвом споруд. Звичайно, це насамперед Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, а також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман. І вся Харківщина та Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область.