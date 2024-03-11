В оккупированном Донецке травмировались двое людей в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА

Во временно захваченном Донецке сегодня, 11 марта, двое гражданских пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Мурманской ранены женщины 1973 и 1991 годов рождения (сотрудницы районных электрических сетей)», — написал он.



Ранее мы писали, что 25 февраля во временно оккупированном Донецке произошел обстрел в микрорайоне Текстильщик. Известно, что двое местных жителей пострадали.