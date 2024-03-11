В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА

У тимчасово захопленому Донецьку сьогодні, 11 березня, двоє цивільних постраждали внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з дрона. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Під час скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату у Петрівському районі на вул. Мурманської поранено жінок 1973 та 1991 років народження (співробітниці районних електричних мереж)», — написав він.



Раніше ми писали, що 25 лютого у тимчасово окупованому Донецьку стався обстріл у мікрорайоні «Текстильник». Відомо, що двоє місцевих мешканців постраждали.