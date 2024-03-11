Польская полиция и протестующие останавливают автобусы с украинцами без объяснений

Граница Польши и Украины. Фото: Кубраков

На польско-украинской границе местные полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, идущие в Польшу и обратно. Об этом в соцсети X сообщил вице-премьер по восстановлению, министр инфраструктуры Александр Кубраков.



«Есть неприятные новости с заблокированной польской границы. Протестующие и полиция останавливают автобусы, идущие в Польшу и обратно. Пассажиров задерживают без каких-либо объяснений. Подчеркиваем, что данные действия неприемлемы по отношению к гражданам Украины», — говорится в сообщении министра.



Он также добавил, что во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, возвращающиеся или идущие на сборы, а также люди, находящиеся в пути.



«Попытка сделать их заложниками протеста кажется неуместной для цивилизованного мира», — добавил Кубраков.



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