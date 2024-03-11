Польська поліція та протестувальники зупиняють автобуси з українцями без пояснень

Кордон Польщі та України. Фото: Кубраков

На польсько-українському кордоні місцеві поліцейські та протестувальники почали зупиняти автобуси, які прямують до Польщі та назад. Про це в соцмережі X повідомив віцепрем'єр із відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



«Є неприємні новини із заблокованого польського кордону. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які йдуть до Польщі та назад. Пасажирів затримують без жодних пояснень. Наголошуємо, що ці дії неприйнятні щодо громадян України», — йдеться у повідомленні міністра.



Він також додав, що під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються чи йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі.



«Спроба зробити їх заручниками протесту видається недоречною для цивілізованого світу», — додав Кубраков.



Раніше в Польщі сталося чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту «Укрзалізниці», вранці невідомі на станції Дорохуськ відкрили люки зерновозів колії 1435 мм і висипали ріпак, що прямував до Німеччини.