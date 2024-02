В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс

В Польше произошло очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта «Укрзализныци», утром неизвестные на станции Дорохуск открыли люки зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию. Об этом сообщили в компании национального перевозчика «Укрзализныци».



В компании заявили, что этот груз, как и другая аграрная продукция, следовал транзитом через территорию Польши в Германию.



«Укрзализныця» готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return.