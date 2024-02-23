В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс

Из украинских зерновозов высыпали рапс в Польше. Фото: Укрзализныця

В Польше произошло очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта «Укрзализныци», утром неизвестные на станции Дорохуск открыли люки зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию. Об этом сообщили в компании национального перевозчика «Укрзализныци».



В компании заявили, что этот груз, как и другая аграрная продукция, следовал транзитом через территорию Польши в Германию.



«Укрзализныця» готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).



I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 23, 2024



«Ненаказанные преступления всегда возвращаются. То ли военная агрессия, то ли поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить», — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.



Ранее правительство Польши официально предупредило о возможном влиянии Кремля на протесты фермеров в стране.



Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной.