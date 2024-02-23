В Польше неизвестные высыпали из украинских зерновозов рапс

В Польше произошло очередное незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта «Укрзализныци», утром неизвестные на станции Дорохуск открыли люки зерновозов колеи 1435 мм и высыпали рапс, направлявшийся в Германию. Об этом сообщили в компании национального перевозчика «Укрзализныци».
В компании заявили, что этот груз, как и другая аграрная продукция, следовал транзитом через территорию Польши в Германию.
«Укрзализныця» готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.
This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg).— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 23, 2024
I will only say that unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP
«Ненаказанные преступления всегда возвращаются. То ли военная агрессия, то ли поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить», — отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Ранее правительство Польши официально предупредило о возможном влиянии Кремля на протесты фермеров в стране.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск проведет встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудят вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной.