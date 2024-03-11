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В первый день «голосования на выборах президента РФ» на оккупированной части Донецкой области явка составила 22 процента

11 марта 2024, 17:54

В первый день «голосования на выборах президента РФ» на оккупированной части Донецкой области явка составила 22 процента

На оккупированной территории Донецкой области отмечается очень низкая явка на «выборах президента РФ». Фото: Мариупольский городской совет На оккупированной территории Донецкой области отмечается очень низкая явка на «выборах президента РФ». Фото: Мариупольский городской совет

В Мариуполе и других населенных пунктах оккупированной части Донецкой области проходит так называемое «досрочное голосование на выборах президента России».

В Мариупольском городском совете отмечают, что мобильные группы «участковых комиссий» ездят по домам жителей и прямо во дворах устраивают «избирательные участки». При этом самих «членов избирательных комиссии» сопровождают «сотрудники органов внутренних дел».

Оккупанты заявляют, что такая форма голосования «позволит избежать скопления людей на избирательных участках и снизит риск их обстрелов». 

Однако даже такие меры не приводят к желаемому результату. По свидетельству «избирательной комиссии ДНР», явка по итогам первого дня досрочного «голосования» составила лишь 22,14%.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ, которое продлится до 14 марта.

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