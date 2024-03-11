У перший день «голосування на виборах президента РФ» на окупованій частині Донецької області явка склала 22 відсотки

На окупованій території Донецької області спостерігається дуже низька явка на «виборах президента РФ». Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі та інших населених пунктах окупованої частини Донецької області відбувається так зване «дострокове голосування на виборах президента Росії».

У Маріупольській міській раді зазначають, що мобільні групи «дільничних комісій» їздять по будинкам мешканців і прямо у дворах влаштовують «виборчі дільниці». При цьому самих «членів виборчих комісій» супроводжують «співробітники органів внутрішніх справ».

Окупанти заявляють, що така форма голосування «дозволить уникнути скупчення людей на виборчих дільницях та знизить ризик їх обстрілів».

Проте, навіть такі заходи не призводять до бажаного результату. За свідченням «виборчої комісії ДНР», явка за підсумками першого дня дострокового «голосування» становила лише 22,14%.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області 10 березня стартувало дострокове голосування на «виборах» президента РФ, яке триватиме до 14 березня.