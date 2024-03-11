Поражение российских кораблей и других целей в акватории Черного моря является подготовительными мероприятиями до «серьезной операции в Крыму». Об этом рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в документальном фильме «Война за море: от Днепра до Крыма».

«Это все подготовительные мероприятия к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и отхода оттуда. Кроме того, это хороший для населения, которое живет в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят, что их забыли, бросили. Не все так хорошо это воспринимают, как кажется. Есть люди, которые любят Украину, но считают, что их предали. Таких людей много», — сказал Буданов.

Напомним, 6 марта в украинской разведке подтвердили ликвидацию очередного корабля россиян - в результате удара по российскому кораблю «Сергей Котов» получили ранения около 27 оккупантов.

По оценкам Военно-морских сил Украины, ВСУ уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ.