Потоплення кораблів РФ є «підготовчими заходами» перед операцією в Криму

Поразка російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами до «серйозної операції у Криму». Про це розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

«Це всі підготовчі заходи щодо серйозної операції у Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу та відходу звідти. Крім того, це добре для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить, що їх забули, покинули. Не всі так добре це сприймають як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що їх зрадили. Таких людей багато», - сказав Буданов.

Нагадаємо , 6 березня в українській розвідці підтвердили ліквідацію чергового корабля росіян - внаслідок удару по російському кораблю "Сергій Котов" отримали поранення близько 27 окупантів.

За оцінками Військово-морських сил України, ЗСУ знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ.