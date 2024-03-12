В результате обстрелов в Донецкой области за сутки трое людей пострадали

Российские оккупанты за минувшие сутки, 11 марта, атаковали Донецкую область. В результате удара трое жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 11 марта россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Селидово и 1 в Торецке», — написал он.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1882 человека, еще 4698 – травмированы. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что мять человек ранены в результате удара по поселку Ханженково-Северный Советского района оккупированной Макеевки.