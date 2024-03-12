Внаслідок обстрілів на Донеччині за добу троє людей постраждали

Російські окупанти минулої доби, 11 березня, атакували Донецьку область. Внаслідок удару троє мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 11 березня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: 2 у Селидовому та 1 у Торецьку», — написав він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1882 особи, ще 4698 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що м'ятеро людей поранено внаслідок удару по селищу Ханженково-Північний Радянського району окупованої Макіївки.