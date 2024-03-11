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Пять человек пострадали в оккупированной Макеевке в результате удара, разрушены дома

11 марта 2024, 18:55

Пять человек пострадали в оккупированной Макеевке в результате удара, разрушены дома

Последствия удара в Макеевке. Кадр из видео Последствия удара в Макеевке. Кадр из видео

Пять человек ранены в результате удара по поселку Ханженково-Северный Советского района оккупированной Макеевки. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

По его словам, под завалами одного из дома оказались пять человек, в том числе два ребенка. Одного из детей доставили в реанимацию, трое пострадавших определены в больницу, один находится на амбулаторном лечении. Вспыхнувший в доме пожар потушен спасателями.

Прокремлевские СМИ опубликовали видео последствий удара по этому поселку в Макеевке.

На ролике можно увидеть большой масштаб разрушений. Разрушены несколько домов на улице.

Что именно прилетело, непонятно.

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