Російські добровольці, що воюють за Україну, увійшли на територію Росії

Російський легіон "Свобода Росії" перетнув кордон РФ. Фото: кадр із відео

Цієї ночі Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Про це повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.







За його словами, прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем проукраїнських сил. А в Тьоткіно Курської області йде стрілецький бій.



Захід проукраїнських підрозділів на територію РФ підтверджують і російські Z-блогери. Російський провладний телеграм-канал Baza пише про поранення двох людей під час стрілецького бою в районі Тьоткіно Курської області.



Ще одна людина поранена у Бєлгородській області. За попередніми даними, він постраждав внаслідок падіння безпілотника, зазначає Baza.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно.



«За попередньою інформацією, є одна постраждала - у жінки осколкове поранення особи, рану обробили на місці, госпіталізація не знадобилася», - додав Гладков.



За даними ГУР: РДК, Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон діють як «самостійні підрозділи».



«Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ», - заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «24 Каналу».



Нагадаємо, «Російський добровольчий корпус» (РДК) опублікував фото, де вказали, що 18 січня розвідгрупа корпусу провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області.