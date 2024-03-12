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Російські добровольці, що воюють за Україну, увійшли на територію Росії

12 березня 2024, 08:55

Російські добровольці, що воюють за Україну, увійшли на територію Росії

Російський легіон Російський легіон "Свобода Росії" перетнув кордон РФ. Фото: кадр із відео

Цієї ночі Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської області РФ у рамках спільної операції. Про це повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.



За його словами, прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області повністю під контролем проукраїнських сил. А в Тьоткіно Курської області йде стрілецький бій.

Захід проукраїнських підрозділів на територію РФ підтверджують і російські Z-блогери. Російський провладний телеграм-канал Baza пише про поранення двох людей під час стрілецького бою в районі Тьоткіно Курської області.

Ще одна людина поранена у Бєлгородській області. За попередніми даними, він постраждав внаслідок падіння безпілотника, зазначає Baza.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіно.

«За попередньою інформацією, є одна постраждала - у жінки осколкове поранення особи, рану обробили на місці, госпіталізація не знадобилася», - додав Гладков.

За даними ГУР: РДК, Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон діють як «самостійні підрозділи».

«Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ», - заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «24 Каналу».

Нагадаємо, «Російський добровольчий корпус» (РДК) опублікував фото, де вказали, що 18 січня розвідгрупа корпусу провела засідку на транспорт противника в Суземському районі Брянської області.

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