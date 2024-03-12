Оккупанты ударили ракетами по Селидово: есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Селидово. Фото: прокуратура

Оккупационные войска РФ сегодня ночью, 12 марта, обстреляли город Селидово Донецкой области. Известно, что двое людей получили ранения, кроме того, повреждены жилые дома, авто и линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратура.



«12 марта 2024 года, около 01:30, вооруженные силы РФ ударили 6 ракетами «С-300» по г. Селидово. В результате попадания одной из них по территории жилого квартала получили ранения двое сестер 30 и 35 лет», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что обе женщины доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ссадинами и ушибами.

Также повреждено по меньшей мере 18 частных и 14 многоэтажных домов, админздания, 2 гаража, 5 автомобилей и линии электропередач.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 11 марта, атаковали Донецкую область. В результате удара трое жителей получили ранения.