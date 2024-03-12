Окупанти вдарили ракетами по Селидовому: є постраждалі та пошкодження

Росіяни атакували Селидове. Фото: прокуратура

Окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 12 березня, обстріляли місто Селидове Донецької області. Відомо, що двоє людей зазнали поранень, крім того, пошкоджено житлові будинки, авто і лінії електропередач. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«12 березня 2024 року, близько 01:30, збройні сили РФ вдарили 6 ракетами «С-300» по Селидовому. Внаслідок влучення однієї з них територією житлового кварталу отримали поранення двоє сестер 30 і 35 років», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що обидві жінки доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами, саднами та забитими місцями.

Також пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків, адмінбудівлі, 2 гаражі, 5 автомобілів та лінії електропередач.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що окупанти минулої доби, 11 березня,атакували Донецьку область. Внаслідок удару троє мешканців отримали поранення.