В Купянске российская бомба упала на многоэтажку, возник пожар

В Купянске возник пожар в пятиэтажном доме после падения российской авиабомбы. Фото: ДСНС

Ночью 12 марта российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на пятиэтажный жилой дом в Купянске Харьковской области, есть разрушения. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в результате взрыва возникло несколько очагов возгорания. Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одна квартира в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. метров.

Огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертв и пострадавших не обнаружили.

Напомним, в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов в ночь на 11 марта был прилет на территории Слободского района города и были повреждены жилые здания.