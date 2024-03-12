У Куп'янську російська бомба впала на багатоповерхівку, виникла пожежа

У Куп'янську виникла пожежа у п'ятиповерховому будинку після падіння російської авіабомби. Фото: ДСНС

Вночі 12 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на п'ятиповерховий житловий будинок у Куп'янську Харківської області, є руйнування. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що внаслідок вибуху виникло кілька вогнищ займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи в одному під'їзді та ще одна квартира в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж становила 150 кв. метрів.

Вогонь удалося загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявили.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів у ніч на 11 березня був приліт на території Слобідського району міста та було пошкоджено житлові будівлі.