В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина в оккупированном Донецке

Сегодня, 12 марта, во временно оккупированном Россией Донецке один гражданский получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на территории рынка в поселке шахты Абакумова пострадал мужчина 1981 года рождения», — отметил он.



Ранее мы писали, что во временно захваченном Донецке 11 марта двое гражданских пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона.