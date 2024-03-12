Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА поранено чоловіка в окупованому Донецьку

Сьогодні, 12 березня, у тимчасово окупованому Росією Донецьку один цивільний поранений через скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотника. Про це повідомив так званий голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату в Кіровському районі на території ринку в селищі шахти Абакумова постраждав чоловік 1981 року народження», — зазначив він.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому Донецьку 11 березня двоє цивільних постраждали внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з дрону.