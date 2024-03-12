В Донецке восстанавливают здание «прокуратуры ДНР», поврежденное обстрелом

В Донецке ремонтируют здание «прокуратуры ДНР». Кадр из видео

Российский Z-канал «Вестник Апокалипсиса» опубликовал видео восстановления здания в центре оккупированного Донецка.



«В Донецке набирают темп восстановительные работы. Строители проводят реконструкцию фасада еще одного здания в Ворошиловском районе города», — говорится в сообщении.



При этом прокремлевский блогер не стал уточнять, что именно находится в этом здании.

«Новости Донбасса» опознали на видео здание, в котором базируется «Прокуратура ДНР» — с конца 2022 года она входит в систему прокуратуры России. Здание расположено по адресу улица Челюскинцев, 167А.



Также к нему примыкает еще один корпус «прокуратуры» — по улице Генерала Антонова, 2.

Оба админздания были повреждены в результате обстрела 19 февраля 2023 года.



Также эти здания фигурируют в распоряжении правительства РФ как объекты, которые полежат обязательной охране войсками Росгвардии.

До захвата города в 2014 году в этих зданиях находилась Донецкая областная прокуратура.