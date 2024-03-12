У Донецьку відновлюють будівлю «прокуратури ДНР», пошкоджену обстрілом

У Донецьку ремонтують будівлю «прокуратури ДНР». Кадр із відео

Російський Z-канал «Вісник Апокаліпсису» опублікував відео відновлення будівлі в центрі окупованого Донецька.



«У Донецьку набирають темпи відновлювальні роботи. Будівельники проводять реконструкцію фасаду ще однієї будівлі у Ворошилівському районі міста», — йдеться у повідомленні.



При цьому прокремлівський блогер не уточнював, що саме знаходиться в цій будівлі.

«Новини Донбасу» впізнали на відео будівлю, в якій базується «Прокуратура ДНР» — з кінця 2022 року вона входить до системи прокуратури Росії. Будівля розташована за адресою вул. Челюскінців, 167А.





Також до неї примикає ще один корпус «прокуратури» — на вулиці Генерала Антонова, 2.

Обидві адмінбудівлі були пошкоджені внаслідок обстрілу 19 лютого 2023 року.



Також ці будівлі фігурують у розпорядженні уряду РФ як об'єкти, які є обов'язковою охороною військами Росгвардії.

До захоплення міста у 2014 році у цих будівлях перебувала Донецька обласна прокуратура України.