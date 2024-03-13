Легион «Свобода России» заявил о взятии части поселка Теткино

Часть поселка Теткино освобождена от оккупантов. Фото: кадр из видео

Легион «Свобода России» заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области. Об этом представители сопротивления заявили в своем Telegram-канале.



«"Апостол", "Домовой" и остальные штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!», — говорится в сообщении.



По словам российских добровольцев, они ведут бой в Теткино, и продвигаются к табличке с названием населенного пункта.



«Улицы сильно простреливаются, но дальше нас ждет участковый, с которым нужно пообщаться и местные жители, которых нужно освободить», — заявили бойцы.



Напомним, 12 марта 2024 года, Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.



Российские Минобороны и ФСБ утверждали, что им удалось отбить проникновение украинских сил.